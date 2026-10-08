EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Inditex-Aktien gewesen.

Am 08.10.2025 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,07 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 208,030 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 096,32 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 07.10.2026 auf 53,34 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,96 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Inditex eine Marktkapitalisierung von 167,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at