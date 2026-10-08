Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Lohnende Inditex-Investition?
|
08.10.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht
Am 08.10.2025 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,07 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 208,030 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 096,32 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 07.10.2026 auf 53,34 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,96 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Inditex eine Marktkapitalisierung von 167,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|53,14
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.