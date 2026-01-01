Inditex Aktie
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingefahren
Am 01.01.2025 wurde das Inditex-Papier via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 49,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,145 Inditex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Inditex-Papiere wären am 31.12.2025 1 134,97 EUR wert, da der Schlussstand 56,34 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,50 Prozent zugenommen.
Inditex wurde am Markt mit 176,45 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
