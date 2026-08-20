Inditex Aktie

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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Performance im Blick 20.08.2026 10:03:27

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Inditex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Inditex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,99 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Inditex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,420 Inditex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 714,62 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 19.08.2026 auf 58,28 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,46 Prozent zugenommen.

Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 177,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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