EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.

Am 07.05.2021 wurde das Inditex-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,489 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 703,70 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 06.05.2026 auf 52,44 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,37 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 157,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at