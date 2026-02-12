EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Inditex-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,71 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,895 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 217,04 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 11.02.2026 auf 57,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,70 Prozent.

Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 177,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at