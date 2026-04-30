Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Inditex-Anlage unter der Lupe 30.04.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Inditex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inditex-Anteile 31,16 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,209 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 50,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,52 Prozent gestiegen.

Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 161,61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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