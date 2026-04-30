Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Anlage unter der Lupe
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30.04.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Inditex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inditex-Anteile 31,16 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,209 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 50,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,52 Prozent gestiegen.
Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 161,61 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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