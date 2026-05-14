EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inditex-Aktien verdienen können.

Am 14.05.2016 wurde das Inditex-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,13 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 355,556 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 17 440,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete Inditex eine Marktkapitalisierung von 151,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at