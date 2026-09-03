Inditex Aktie

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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Inditex-Performance im Blick 03.09.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Inditex-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Inditex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,089 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 56,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,49 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 173,49 EUR, was einer positiven Performance von 73,49 Prozent entspricht.

Am Markt war Inditex jüngst 179,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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