ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Hochrechnung 12.11.2026 10:03:23

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ING Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das ING Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 12,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 778,210 ING Group-Aktien. Die gehaltenen ING Group-Papiere wären am 11.11.2026 23 470,82 EUR wert, da der Schlussstand 30,16 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 134,71 Prozent vermehrt.

Der ING Group-Wert an der Börse wurde auf 84,73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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