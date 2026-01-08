EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

ING Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,677 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.01.2026 207,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,91 EUR belief. Mit einer Performance von +107,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 72,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at