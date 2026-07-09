EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das ING Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 12,38 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 807,885 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 503,64 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 08.07.2026 auf 27,86 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 125,04 Prozent erhöht.

Am Markt war ING Group jüngst 81,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at