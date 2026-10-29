ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Rentable ING Group-Investition?
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29.10.2026 10:03:33
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das ING Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ING Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,419 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 247,90 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 28.10.2026 auf 29,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 147,90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ING Group belief sich zuletzt auf 82,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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