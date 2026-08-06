ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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ING Group-Investmentbeispiel 06.08.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,435 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 30,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,77 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 128,77 Prozent.

Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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