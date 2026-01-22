ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Profitable ING Group-Anlage?
|
22.01.2026 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit ING Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 812,480 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 24,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 605,13 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,05 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 68,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
