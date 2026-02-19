EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ING Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ING Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,21 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 7,569 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 24,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,67 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 68,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at