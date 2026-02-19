ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 19.02.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ING Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ING Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,21 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 7,569 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 24,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,67 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 68,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten