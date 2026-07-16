ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Langfristige Anlage 16.07.2026 10:03:23

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ING Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der ING Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die ING Group-Anteile bei 10,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, befänden sich nun 9,564 ING Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 28,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 177,11 Prozent gesteigert.

ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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