EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ING Group-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das ING Group-Papier bei 11,70 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 85,455 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 30,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 640,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 164,06 Prozent erhöht.

Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at