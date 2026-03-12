EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das ING Group-Papier via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Anteile betrug an diesem Tag 18,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,448 ING Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 127,60 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 11.03.2026 auf 23,42 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,60 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 65,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at