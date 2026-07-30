ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Lohnender ING Group-Einstieg?
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30.07.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ING Group-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,56 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, befänden sich nun 486,381 ING Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 983,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,83 Prozent.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 82,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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