ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Profitable ING Group-Anlage?
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26.03.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ING Group-Papier an diesem Tag bei 10,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 985,610 ING Group-Aktien. Die gehaltenen ING Group-Aktien wären am 25.03.2026 21 993,89 EUR wert, da der Schlussstand 22,32 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119,94 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 62,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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