ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Hochrechnung
|
05.11.2026 10:03:20
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die ING Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 75,109 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 29,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 185,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118,53 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 78,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Group
|
29.10.26
|ING-Aktie gibt ab: Gewinn steigt geringer als gedacht - Stellenabbau und Aktienrückkauf (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: ING streicht hunderte Jobs - Gewinn enttäuscht, Aktie verliert (dpa-AFX)
|
29.10.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Eigenheimkauf in Deutschland für viele nur mit Hilfe der Familie bezahlbar (dpa-AFX)
|
15.10.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ING Group
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28,56
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.