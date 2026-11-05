ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Hochrechnung 05.11.2026 10:03:20

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ING Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die ING Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 75,109 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 29,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 185,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118,53 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 78,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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