ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Investmentbeispiel
09.04.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das ING Group-Papier via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das ING Group-Papier an diesem Tag 15,10 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ING Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,225 ING Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 602,65 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 08.04.2026 auf 24,20 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 60,26 Prozent.
Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 64,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
