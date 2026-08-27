ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Lukrative ING Group-Investition? 27.08.2026 10:03:21

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen ING Group-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das ING Group-Papier via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,71 EUR. Bei einem ING Group-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,829 ING Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 30,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,59 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 147,59 EUR entspricht einer Performance von +47,59 Prozent.

Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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