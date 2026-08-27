ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Lukrative ING Group-Investition?
|
27.08.2026 10:03:21
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das ING Group-Papier via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,71 EUR. Bei einem ING Group-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,829 ING Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 30,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,59 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 147,59 EUR entspricht einer Performance von +47,59 Prozent.
Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
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|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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