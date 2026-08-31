L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Langfristige Investition
|
31.08.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingefahren
Die LOréal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 169,35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,905 LOréal-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 294,07 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 28.08.2026 auf 388,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,41 Prozent.
LOréal wurde am Markt mit 206,39 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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