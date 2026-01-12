L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

Profitables LOréal-Investment? 12.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren LOréal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LOréal-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LOréal-Anteile bei 300,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,328 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 284,03 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 09.01.2026 auf 385,85 EUR belief. Mit einer Performance von +28,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für LOréal eine Börsenbewertung in Höhe von 205,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

