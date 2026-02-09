L'Oréal Aktie

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

LOréal-Investition 09.02.2026 10:04:28

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

LOréal-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 312,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,969 LOréal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 597,51 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 06.02.2026 auf 394,05 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,98 Prozent angewachsen.

Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 209,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

07:21 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.01.26 L'Oréal Buy UBS AG
08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
