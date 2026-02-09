L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|LOréal-Investition
|
09.02.2026 10:04:28
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
LOréal-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 312,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,969 LOréal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 597,51 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 06.02.2026 auf 394,05 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,98 Prozent angewachsen.
Der LOréal-Wert an der Börse wurde auf 209,80 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|392,30
|-0,39%