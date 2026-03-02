L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Lukratives LOréal-Investment?
|
02.03.2026 10:16:34
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das LOréal-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LOréal-Aktie betrug an diesem Tag 378,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,431 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 10 503,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 397,40 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 503,50 EUR entspricht einer Performance von +5,04 Prozent.
Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 211,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
23.02.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro (dpa-AFX)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|L’Oréal legt im Gesamtjahr operativ zu, Gewinn sinkt - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck (dpa-AFX)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|388,70
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.