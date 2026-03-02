L'Oréal Aktie

Lukratives LOréal-Investment? 02.03.2026 10:16:34

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen LOréal-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das LOréal-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LOréal-Aktie betrug an diesem Tag 378,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,431 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 10 503,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 397,40 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 503,50 EUR entspricht einer Performance von +5,04 Prozent.

Alle LOréal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 211,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

