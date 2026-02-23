L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 23.02.2026 10:04:23

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in LOréal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das LOréal-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen LOréal-Anteile letztlich bei 346,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,889 LOréal-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 159,06 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Papiers am 20.02.2026 auf 401,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,91 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für LOréal eine Börsenbewertung in Höhe von 213,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
08:38 L'Oréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:29 L'Oréal Overweight Barclays Capital
20.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17.02.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 397,85 -0,57% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen