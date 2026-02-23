EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in LOréal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das LOréal-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen LOréal-Anteile letztlich bei 346,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,889 LOréal-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 159,06 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Papiers am 20.02.2026 auf 401,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,91 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für LOréal eine Börsenbewertung in Höhe von 213,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at