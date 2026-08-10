L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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Hochrechnung 10.08.2026 10:03:54

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine LOréal-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine LOréal-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

LOréal-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 384,35 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LOréal-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,602 LOréal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,03 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 07.08.2026 auf 385,90 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0,40 Prozent.

LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

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