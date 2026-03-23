L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|LOréal-Anlage unter der Lupe
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23.03.2026 10:04:34
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden LOréal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LOréal-Anteile 352,75 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,349 LOréal-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (347,70 EUR), wäre das Investment nun 9 856,84 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1,43 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 185,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com