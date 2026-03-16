EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in LOréal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2016 wurden LOréal-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 155,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das LOréal-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,431 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 353,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 274,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 127,43 Prozent erhöht.

LOréal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 188,29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at