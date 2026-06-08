EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen LOréal-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LOréal-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 168,60 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das LOréal-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,931 LOréal-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 375,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 227,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,72 Prozent vermehrt.

LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at