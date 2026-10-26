L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|LOréal-Investmentbeispiel
|
26.10.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient
Das LOréal-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 165,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,605 LOréal-Aktien im Depot. Die gehaltenen LOréal-Aktien wären am 23.10.2026 263,86 EUR wert, da der Schlussstand 436,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 163,86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 232,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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