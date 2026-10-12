EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LOréal-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LOréal-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die LOréal-Aktie an diesem Tag 393,20 EUR wert. Bei einem LOréal-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,543 LOréal-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 969,48 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 09.10.2026 auf 381,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,05 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von LOréal belief sich jüngst auf 202,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at