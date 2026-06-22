EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LOréal gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die LOréal-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die LOréal-Anteile bei 406,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LOréal-Aktie investiert, befänden sich nun 0,246 LOréal-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen LOréal-Anteile wären am 19.06.2026 93,55 EUR wert, da der Schlussstand 380,10 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,45 Prozent verringert.

Am Markt war LOréal jüngst 201,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at