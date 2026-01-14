EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: Hätte sich eine Anlage in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.01.2025 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile betrug an diesem Tag 651,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,536 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 993,24 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 13.01.2026 auf 646,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,68 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 320,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at