EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: Hätte sich eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor einem Jahr rentiert?

Investoren, die vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 473,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, befänden sich nun 0,211 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,30 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 02.06.2026 auf 475,00 EUR belief. Damit wäre die Investition 0,30 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 232,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at