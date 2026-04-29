LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lohnende LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition?
|
29.04.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 145,10 EUR wert. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,892 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 454,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 134,05 EUR wert. Mit einer Performance von +213,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 231,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|452,25
|0,58%