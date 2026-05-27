EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie betrug an diesem Tag 145,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,942 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 469,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 347,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 223,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 236,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at