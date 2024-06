EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse BTE gehandelt. Zum Handelsende stand das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag bei 366,07 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 27,317 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2024 auf 710,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 399,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,99 Prozent angewachsen.

Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 356,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at