LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Frühe Investition
|
12.11.2025 10:03:49
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers betrug an diesem Tag 166,95 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,898 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 632,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 37 909,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 279,10 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 305,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
15:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
12.11.25
|Euronext-Handel: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)