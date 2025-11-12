EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers betrug an diesem Tag 166,95 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,898 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 632,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 37 909,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 279,10 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 305,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at