LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment 14.10.2026 10:05:04

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers betrug an diesem Tag 166,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,995 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 384,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 302,46 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 130,25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 189,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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13:12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 387,80 0,99% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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