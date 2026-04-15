LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investmentbeispiel
|
15.04.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren gekostet
Am 15.04.2023 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 892,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,201 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 481,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 392,59 EUR wert. Damit wäre die Investition um 46,07 Prozent gesunken.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 239,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:27
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
14.04.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
14.04.26
|LVMH-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang sorgt für Ernüchterung (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt LVMH nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|477,90
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.