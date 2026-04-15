LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investmentbeispiel 15.04.2026 10:04:18

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren gekostet

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment gewesen.

Am 15.04.2023 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 892,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,201 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 481,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 392,59 EUR wert. Damit wäre die Investition um 46,07 Prozent gesunken.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 239,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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12:24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:32 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
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