LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lukrative LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag bei 474,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,061 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (470,30 EUR), wäre das Investment nun 9 905,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,95 Prozent.
Am Markt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jüngst 230,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
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