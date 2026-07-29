EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag bei 474,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,061 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (470,30 EUR), wäre das Investment nun 9 905,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,95 Prozent.

Am Markt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jüngst 230,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at