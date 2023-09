EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment verdient

Am 13.09.2018 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile betrug an diesem Tag 290,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 34,459 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.09.2023 25 306,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 734,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 153,07 Prozent vermehrt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 370,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at