EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 350,95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,285 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2024 auf 799,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,84 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 127,84 Prozent.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 397,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at