LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Investmentbeispiel 16.09.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 146,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,682 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 406,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,16 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 277,16 EUR, was einer positiven Performance von 177,16 Prozent entspricht.

Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 205,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 406,60 -0,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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