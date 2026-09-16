LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Investmentbeispiel
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16.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 146,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,682 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 406,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,16 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 277,16 EUR, was einer positiven Performance von 177,16 Prozent entspricht.
Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 205,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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12:26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester (finanzen.at)
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09:28
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
15.09.26
|LVMH-Aktie auf Talfahrt: Luxuskonzern verliert seit Jahresbeginn deutlich (dpa-AFX)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.09.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|406,60
|-0,15%