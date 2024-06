EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse BTE wochenend-bedingt kein Handel mit dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 670,20 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 1,492 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 099,89 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 11.06.2024 auf 737,15 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,99 Prozent angewachsen.

Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 371,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at