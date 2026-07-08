LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lukrativer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Einstieg?
|
08.07.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 825,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,115 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 495,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 006,78 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,93 Prozent verringert.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 242,54 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|487,10
|-2,14%
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