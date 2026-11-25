LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Performance im Blick
|
25.11.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile bei 706,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,415 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 558,35 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 24.11.2026 auf 394,70 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Marktkapitalisierung von 191,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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